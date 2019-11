Vlaams Parlementslid en schepen Loes Vandromme leest voor in klaslokalen: “Te veel aanvragen voor een week, dus maak ik er het Jaar van het Voorlezen van” Laurie Bailliu

21 november 2019

15u39 2 Poperinge Vlaams Parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme vind je deze week terug in klaslokalen voor de Week van het Voorlezen. Op Facebook lanceerde ze een oproep in welke scholen ze mocht langsgaan en daar werd massaal op gereageerd. “Ik maak er het Jaar van het Voorlezen van.”

Haar leespassie wilde Vlaams Parlementslid en schepen Loes Vandromme delen met kleuters en lagere schoolkinderen tijdens de week van het voorlezen van 18 tot 22 november. ‘In welke klas mag ik komen voorlezen? Geef maar een seintje!’, postte ze op Facebook. Heel wat juffen en meesters wilden Loes met open armen ontvangen in hun klaslokaal. Ze kreeg dan ook zestig aanvragen. “Dat had ik niet verwacht. Er was zelfs een uitnodiging om te gaan lezen in het Limburgse Peer, bij een uitgeweken Poperingenaar. Het is een aangename verrassing”, glundert Vandromme. Haar voorleestour begon Loes in de klas van haar jongste zoon Boris in het vierde leerjaar in het Sint-Franciscusinstituut. “De Klimrank en De Torteltuin in Poperinge stonden ook deze week op de agenda. De andere klasjes komen later aan de beurt. Ik probeer overal langs te gaan, maar ik zal het wat moeten spreiden. Mijn lijstje raakt niet af tegen Kerstmis. Daarom maak ik er het Jaar van het Voorlezen van.”

Taalontwikkeling

Als Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen is haar agenda goed gevuld. “Het is een fijne afwisseling in mijn drukke agenda. Ik ben zelf een boekenwurm en lees al van kindsbeen af. Ik haal ook plezier uit het voorlezen. Toen mijn kinderen nog jonger waren, las ik veel voor. Ik heb een zwak voor mooie prentenboeken. Voorlezen is een goede manier om dat leesplezier door te geven. Bovendien weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat voorlezen de taalontwikkeling en de woordenschat van kinderen bevordert”, legt Loes uit. “Daarnaast zorgt het voorlezen ook voor contact met de leerlingen en de leerkracht. Als Vlaams Parlementslid ben ik in Brussel dagelijks met onderwijs bezig. Het is belangrijk dat ik een sterke voeling met het veld blijf behouden. Zo’n leesbezoekjes zijn dus de ideale gelegenheid om in scholen te komen.”

De eerste voorleessessies waren alvast een schot in de roos. “Sommige klassen voorzien een boekje, maar ik heb er ook altijd zelf bij.” In de klas van zoon Boris las Loes uit het boek ‘Waarom een bos geen ramen heeft’. “Geschreven door Korneel Derynck, geen onbekende in Poperinge, en geïllustreerd door Joris Thys. Ik heb er zelf enorm van genoten. Je kon een speld horen vallen en ik merkte dat meester Nick ook geboeid meeluisterde. In De Klimrank, school voor buitengewoon onderwijs, hadden ze zelfs een leeslied gemaakt op de tonen van ‘Leef’ van André Hazes jr.!”, besluit Loes. “Ondertussen kreeg ik de vraag thuis of ik toch niet wat meer zou voorlezen.”