Vijf positieve coronabesmettingen in Huize Proventier: “Gelukkig geen symptomen” Laurie Bailliu

02 oktober 2020

15u49 0 Poperinge Nadat een werknemer in het woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge begin deze week positief testte op corona, werden alle bewoners en personeelsleden van het woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge collectief getes. Uiteindelijk blijven de besmettingen beperkt tot één bewoner en vier personeelsleden.

“We kunnen opgelucht zeggen dat alle testresultaten zonet bekend werden. De ‘uitbraak’ in ons WZC is uiteindelijk beperkt gebleven tot 1 bewoner en 4 personeelsleden. Deze mensen hebben geen symptomen en zullen dus naar alle waarschijnlijkheid niet ziek worden”, zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Daarmee is de situatie ook volledig onder controle: op de afdeling van de bewoner zijn alle passende maatregelen genomen en de betrokken families werden geïnformeerd. De personeelsleden die positief hebben getest, werden in quarantaine geplaatst. Zij worden vanuit de organisatie bevraagd naar hoogrisicocontacten op het werk en ook die contacten zullen in quarantaine gaan. Mochten we in de komende uren te horen krijgen dat er nog bewoners zouden besmet zijn, dan zal de familie meteen ingelicht worden. De medebewoners van de afdeling waar besmetting zou vastgesteld worden, dienen tot maandag de kamer te houden.”

Met onmiddellijke ingang wordt een uitzonderlijke en tijdelijke stopzetting van het bezoek ingevoerd. “Deze maatregel geldt tot maandagavond 5 oktober. Zo kunnen we even kijken of er bewoners/medewerkers alsnog symptomen gaan vertonen. Daarna starten we de bezoek in de bistro opnieuw op. Bezoek op de kamer blijft de uitzondering.”