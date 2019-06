Vierdaagse van de IJzer wandelt op 22 augustus in Poperinge LBR

29 juni 2019

09u24 0 Poperinge Ook dit jaar wandelt de Vierdaagse van de IJzer opnieuw door Poperinge. Dit jaar staat de wandeldag op 22 augustus ingepland.

Op donderdag 22 augustus strijkt de Vierdaagse van de IJzer opnieuw neer in de Hoppestad. Je kan in Poperinge verschillende afstanden wandelen: 8, 16, 24 of 32 km. Langs het parcours zorgen lokale horecazaken en Defensie voor bevoorrading. Het landschap van de Westhoek en zijn oorlogsverleden zijn de groene draad doorheen de wandeltocht. Andere gaststeden van dit wandelevenement zijn Ieper, Diksmuide en Koksijde.