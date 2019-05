Vier Vaderdag met de Pop.pas LBR

27 mei 2019

Op zondag 9 juni is het Vaderdag en dat wordt in Poperinge gevierd met de Pop.pas. Doe van vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni een aankoop bij een Pop.pas-handelaar, ruil vijftig Pop.punten in en ontvang een flesje Tripel Plukker van Brouwerij De Plukker.