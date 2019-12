Vier Abt 12 Day en win twee exclusieve Mathusalem Abt 12-flessen LBR

04 december 2019

17u15 0 Poperinge Brouwerij Sint-Bernardus in Watou viert op donderdag 12 december Abt 12 Day met een online wedstrijd waarbij twee exclusieve Mathusalem Abt 12-flessen van zes liter worden te winnen vallen.

“Ook wij vieren Abt 12 Day. We roepen dan ook onze fans van over heel de wereld op om op deze dag af te spreken met vrienden, collega’s of familie en samen te genieten van onze ‘Hemelse Nectar’ en te delen met ons via #abt12day”, zegt Pieter Verdonck van brouwerij St.Bernardus. “Naar aanleiding van Abt 12 Day organiseren we een online wedstrijd waarbij we twee exclusieve Mathusalem Abt 12-flessen van zes liter weggeven. Meer info vind je op onze Facebook- en Instagrampagina.”