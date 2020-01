VIDEO. ’t Westvlams Gemingeld Vintekoor sluit Winter in Poperinge af LBR

05 januari 2020

16u29 0 Poperinge De Poperingse nieuwjaarsreceptie betekent ook de afsluit van Winter in Poperinge. Zondag openden de chalets voor de laatste keer hun deuren. ’t Westvlams Gemingeld Vintekoor sloot de nieuwjaarsreceptie en Winter in Poperinge af op de Winterkiosk in het kerstdorp.

Het kerstdorp op de Grote Markt in Poperinge wordt opnieuw opgeborgen tot het einde van dit jaar. “We zijn tevreden over deze editie. Ondanks het mindere weer in vergelijking met vorig jaar hebben we opnieuw heel wat bezoekers mogen verwelkomen”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. De blikvangers voor deze Winter in Poperinge waren een ijspiste, rupsbaan, winterkiosk en chalets op de Grote Markt. “Een exact aantal schaatsers weten we nog niet. De tendens is wel dat er weer heel wat kinderen kwamen schaatsen, zowel voor als tijdens de vakantie. De cijfers zullen dus zeker in de lijn van de voorbije jaren liggen. Ook de rupsbaan werd heel positief onthaald. Vooral het nostalgische karakter viel in de smaak.”

“De huidige editie ligt in de lijn van de voorbije jaren. We hebben dit jaar sterk ingezet op een uitgebreid programma en we merken aan de hand van de opkomst en de feedback dat we daar wel goed in geslaagd zijn dit jaar. Ook de standhouders reageerden tevreden op zowel de opstelling, het programma als de editie in het algemeen. Elk jaar zijn er wel een aantal aandachtspunten, maar die zijn miniem”, aldus Florentien. “Hele concrete plannen zijn er nog niet voor Winter in Poperinge 2020. Uiteraard bouwen we voort op het huidige succesvolle concept: een kerstmarkt met ijspiste, een attractie en een podium waarop animatie de aanwezige bezoekers vermaakt.”

’t Westvlams Gemingeld Vintekoor sloot de nieuwjaarsreceptie en Winter in Poperinge af op de Winterkiosk in het kerstdorp en de Grote Markt liep goed vol. Heel wat mensen wilden hun optreden meepikken. “We hadden die naam al een tijdje in ons hoofd voor de kerstmarkt. Ze leken ons de perfecte groep om de kerstmarkt af te sluiten. Bovendien is het ook het laatste jaar dat ze optreden, dus dat is ook een unicum!”, vertelt Florentien. Na twintig jaar houdt ’t Westvlams Gemingeld Vintekoor het voor bekeken. Dit jaar werken ze hun laatste optredens af.

Hoe ’t Westvlams Gemingeld Vintekoor klonk in Poperinge, kan je hieronder horen.