VIDEO. Sportievelingen en hun materiaal krijgen de zegen in Watou LBR

16 februari 2020

11u40 0 Poperinge De 78ste sportabedevaart vond dit weekend plaats en voor de tweede keer gebeurde dat in Watou. Fietsers, fietsen en andere sportievelingen kregen de zegen voor een veilig sportseizoen.

De zegening gebeurt naar aanleiding van de 78ste editie van de Sportabedevaart. De Sportabedevaart vindt sinds 1943 plaats in het bisdom Brugge en dit jaar voor de tweede keer in Watou. De dag begon met een sportmis in de Sint-Bavokerk, voorgegaan door E.H. Piet Vandevoorde, bisschoppelijk gedelegeerde, als eerbetoon aan alle overleden sporters en alle overleden verantwoordelijken van sportclubs en sportevenementen. De kerkdienst werd opgeluisterd door het koor BRIOSO uit Watou met uitdeling van gedachtenisprentjes van de in 2019 overleden sportlui. Rond OC De Bollaard kwamen alle sportievelingen en hun sportmateriaal voor de zegening.

