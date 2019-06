VIDEO. Kindjes IBO Hopsakee verhuizen naar hun nieuwe stek LBR

28 juni 2019

18u10 0 Poperinge De buitenschoolse kinderopvang (IBO) Hopsakee is verhuisd van de huidige locatie in het Rekhof 36 naar een compleet vernieuwd gebouw in de Veurnestraat 55. De kinderen en begeleidsters trokken in stoet naar hun nieuwe locatie. De kinderen vonden de verhuis spannend, maar de nieuwe locatie viel in de smaak.

Vanaf maandag 1 juli start het verhaal van IBO Hopsakee in hun nieuwe locatie Veurnestraat 55. Vrijdagnamiddag trokken de kinderen van de Poperingse kinderopvang in stoet van hun oude locatie in het Rekhof naar hun nieuwe stek in de Veurnestraat. Onderweg konden de kinderen hun nieuwsgierigheid niet onder stoelen of banken steken. “Is het nog verder? Het is spannend, maar ik ben zeker dat het mooi zal zijn”, klonk het de kinderen. Het nieuwe speelgoed werd onmiddellijk getest en goedgekeurd.

Het voormalig schoolgebouw in het Rekhof laten de kinderen achter zich. Het gebouw is eigendom van het gemeenschapsonderwijs en er komt een nieuwe school. Na de zomer starten de werken met de sloop va het huidige gebouw, dus moest IBO Hopsakee op zoek naar een nieuwe locatie. “Een nieuw onderkomen werd gevonden bij de voormalige technische dienst in de Veurnestraat 55”, zegt schepen Loes Vandromme. De technische dienst nam een tijdje geleden zijn intrek in het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg.

“Het werd een race tegen de klok, maar het is gelukt. In januari zijn de werken in dit pand van start gegaan en een tweetal weken geleden zijn we begonnen aan de eigenlijke verhuis. Er werd tot de laatste minuut heel hard gewerkt, maar het was het waard”, zegt coördinator ad interim Zoë Deleu van IBO Hopsakee. “ Er zijn aparte ruimtes voor kleuters, 1ste en 2de leerjaar, tieners, een huiswerkklas, keuken, eetruimte/atelier en sanitair. De huidige garage is een binnenspeelruimte geworden. Achter het gebouw staan er enkele kleine speeltoestellen zodat er ook buiten gespeeld kan worden. Momenteel hebben we een erkenning voor 70 kinderen, maar nu werd een aanvraag ingediend voor een erkenning van 80 kinderen.”