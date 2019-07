VIDEO: Kinderen grabbelen naar hun eigen Popernicusknuffel LBR

08 juli 2019

17u55 0 Poperinge De Grote Markt en de Paardenmarkt zijn tot 15 juli ingenomen door kermisattracties. De Poperingse mascotte Popernicus wierp vanuit het stadhuis knuffels naar de kinderen. Hoe dat eraan toeging zie je hieronder.

Tijdens Zotte Maandag pakken de kermisuitbaters uit met leuke kortingen. Deze namiddag stond de kermis volledig in het teken van de kinderen. Ballonnino trakteerde de kinderen op verrassende balloncreaties en de kindergrime toverde de kinderen om tot wat ze maar willen. Verschillende volksspelen konden gespeeld worden en mooie kermisprijzen waren er ook te winnen. Ook de Popernicusworp stond dit jaar op de agenda. Omstreeks 16 uur hadden heel wat kinderen zich verzameld bij het stadhuis om een Popernicusknuffel of voetbal te bemachtigen. Vanuit het stadhuis gooide de Poperinge mascotte Popernicus de geschenken naar de kinderen. De hoopvolle blikken in de kinderen hun ogen ontbraken dan ook niet. De kinderen mochten de knuffels mee naar huis nemen en ze maakten kans op een extra leuke kermiswaardebon.

Vanaf 19 uur verzorgden De Keibloazers de muzikale animatie tussen de terrasjes. De Zotte Maandag wordt afgesloten met vuurwerk vanuit het stadspark.