VIDEO: Diederik ‘Ditn’ is de nieuwe Prins Carnaval Laurie Bailliu

08 maart 2020

08u35 0 Poperinge In zaal Maeke Blyde werd Diederik ‘Ditn’ Vanhee zaterdagavond, door jury en toeschouwers, verkozen tot de nieuwe Prins Carnaval.

Prins Diederik ‘Ditn’ Vanhee was vorig jaar nog hofmaarschalk van Prins Carnaval Sandro, maar dit jaar wilde hij zelf de titel in de wacht slepen. Samen met zijn running mate Pedro Nevejans deed hij als enige kandidaat een gooi naar de titel van Prins Carnaval. Als enige kandidaat was hij niet zeker van zijn overwinning. Hij moest 75% als eindtotaal halen om de titel te krijgen. Een jury beoordeelde alle proeven en toeschouwers konden hun stem uitbrengen.

De avond ging van start met een voorstellingsproef waarvoor Ditn van de jury 175 op 250 kreeg. Zijn improvisatieproef met het ‘Rad van Carnaval’ waarbij muziek, dans en een streepje Keikoppencarnavalsgeschiedenis belangrijk zijn, voerde hij met veel enthousiasme uit. Voor deze proef kreeg hij 80/100. Tijdens zijn muzikale proef bracht hij gepersonaliseerd nummers en dans. Hij werd beloond met 369 op 400. Voor de stemmen in de zaal kreeg hij 250 op 250. De kaartenverkoop bracht hem 686 punten op. In totaal had hij dus een score van 890 op 1000.

Voor aftredend prins Sandro betekende de verkiezingsavond het einde van een fantastisch carnavalsjaar. Ik ben ervan overtuigd dat ze het uitstekend zullen doen. Mijn jaar als Prins Carnaval was druk, maar leuk”, aldus prins Sandro. Diederik ‘Ditn’ mag, samen met zijn hofmaarschalk Pedro, een jaar lang op pad om Poperinge te vertegenwoordigen als Prins Carnaval. De ontlading was groot. “Bedankt voor de steun. Ook bedankt aan mijn vrouw Ineke. Ze heeft twee jaar, en meer, op haar tanden moeten bijten. Bedankt dat ik het mocht doen, ik zie je godverdomme graag”, sprak Ditn.

De 54ste editie van het Keikoppencarnaval vindt plaats tussen 19 en 22 maart.