VIDEO. Beren spelen voor het eerst samen in De Zonnegloed LBR

24 mei 2019

14u51 0 Poperinge Na een lange tijd van kennismaking, werden de drie beren van dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren voor het eerst samen gezet in het berenbos om samen te spelen en dat leverde meteen hartverwarmende taferelen op.

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed hebben beren Uli, Mimi en Berros voor het eerst samen geravot in hun berenbos, na een lange kennismakingsperiode. “De beren moesten elkaar beter leren kennen voor we ze konden samenzetten”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Deze week werden de beren voor het eerst samengebracht in het berenbos. Mimi, onze meest bange beer, ging als eerste kennismaken met Berros en het klikte meteen. Grote liefde en ongelofelijk leuk speelplezier. Af en toe kwam Uli even kijken van op afstand, maar langzaam kwam ze dichterbij. Ook tussen haar en Berros ging het snel over tot spelen.”

De beren Uli en Mimi zaten lange tijd opgesloten in een kooi in Albanië en verblijven nu bijna een jaar in De Zonnegloed in Oostvleteren. “Wat kan je meer wensen dan dat ze gewoon alle drie aan het genieten zijn van elkaar, spelen in het bos en stoeien in hun bad. We zijn maanden bezig geweest om de getraumatiseerde beren weg te krijgen uit hun ellendige situatie in Albanië. Daar zaten Uli en Mimi samen in een betonnen kooi van veertien vierkante meter als attractie bij een hotel. Het heeft maanden geduurd om ze gewoon te laten worden aan hun nieuwe omgeving. Vooral Mimi had het er moeilijk mee, Uli genoot al snel van het buiten zijn en het stoeien in gras en bomen. Daarna moesten ze opnieuw maanden wennen aan beer Berros, die al bij ons verbleef. De grote dag was best spannend. We waren voorbereid op elke situatie en dan verloopt alles bijna alsof ze al maanden samen zijn. Puur genieten voor de beren, maar ook voor ons.”