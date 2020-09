Verwarring rond niet-essentiële reizen naar Noord-Frankrijk Laurie Bailliu

19 september 2020

20u52 0 Poperinge Deze week raakte bekend dat nieuwe maatregelen van toepassing zijn om te reizen naar het Noorden van Frankrijk. De maatregelen hebben vooral impact op het reizen naar en verblijven in rode zones, zoals het Noorden van Frankrijk nu ook is. “De grenzen worden niet gesloten”, benadrukt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Buitenlandse Zaken kleurt momenteel de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais rood, wat betekent dat niet-essentiële reizen zoals toerisme niet toegelaten zijn naar die gebieden. Wat betekent dat voor bewoners in onze grensregio? “In principe verandert er weinig. De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een Covid-19-test uit te voeren”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Voor een verblijf van minder dan 48 uur in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om de Passenger Locator Form in te vullen.” Die mensen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar het werk te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten uit te voeren: inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten… Een attest bij zich hebben is niet nodig. “Ze dienen uiteraard de afstands- en andere beschermingsmaatregelen te eerbiedigen. De grens tussen België en Frankrijk blijft dus open, zonder grenscontroles”, benadrukt burgemeester Dejaegher. Alle info over de kleurcodes van de verschillende landen kan je nalezen op de website van Buitenlandse Zaken.