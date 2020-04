Vervroegde investeringssubsidies voor startende Poperingse ondernemers Laurie Bailliu

03 april 2020

17u37 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur en vzw Centrummangement stellen enkele bijkomende economische maatregelen voor naar aanleiding van de coronacrisis. Zo worden investeringssubsidies vervroegd uitbetaald aan startende ondernemers en moeten handelaar hun bijdrage aan de pop.pas in het tweede kwartaal van 2020 niet betalen.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de terrasbelasting voor het volledige jaar 2020 wordt afgeschaft. Nu stellen het stadsbestuur en vzw Centrummangement nog enkele bijkomende economische maatregelen voor. Alle investeringssubsidies worden vervroegd uitbetaald aan startende ondernemers, die dit normaal in de loop van het jaar zouden ontvangen. 13 ondernemers kunnen nu al van hun premie gebruik maken. Vanuit de vzw Centrummanagement worden ook nog enkele andere voorstellen gedaan. De handelaars zullen hun bijdrage aan de pop.pas in het tweede kwartaal van 2020 niet moeten betalen. “Ook worden in de weken waarin heel wat ondernemers verplicht waren hun fysieke zaak te sluiten, werden er ook geen wekelijkse winnaars van 250 euro getrokken. Daarom willen we zodra alle winkels opnieuw mogen openen, in elke winkel een Pop.kado van 25 euro wegschenken”, zo wordt gecommuniceerd door het stadsbestuur en vzw Centrummangement.

“Daarna zullen heel wat acties zich in sneltempo opvolgen. Voor de klanten zal er een bierpakketjes van brouwerij Werbrouck uit Roesbrugge te winnen zijn. Inruilen van punten zorgt ervoor dat je een bloempje krijgt en naar aanleiding van de julifoor zal je kans maken op een VIP-pakket voor de kermis.” Verder zullen de marktkramers het standgeld van het aantal weken dat men niet kan komen naar de vrijdagmarkt teruggestort krijgen. “Ondertussen blijft het stadsbestuur verder nadenken over extra maatregelen om de lokale economie te ondersteunen. Met die financiële tegemoetkomingen wil de stad alvast de lokale ondernemers ondersteunen. Maar tegelijk doet ze een oproep aan de inwoners/ consumenten: koop in eigen stad! De lokale handelaars doen mee een stad leven. Ze hebben zoveel te bieden. Het worden harde tijden, ondersteun hen en koop in Poperinge!”

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is er een meldpunt lokale economie, 7/7 van 8 tot 20 uur bereikbaar, voor ondernemers die vragen hebben. Het meldpunt kan je bereiken via ondernemen@poperinge.be of 057 34 66 28.