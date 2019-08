Vertelconcert ‘Poperinge Bevrijd!’ in CC Ghybe LBR

09 augustus 2019

16u35 0 Poperinge Yves Bondue, Annelies Detru en Marieke Rabaey brengen op vrijdag 6 september een vertelconcert ‘Poperinge Bevrijd!’ over de bevrijding van de Hoppestad en muziek in CC Ghybe.

Op 6 september brengen Yves Bondue, Annelies, Detru en Marieke Rabaey het gratis vertelconcert ‘Poperinge Bevrijd!’. De voorstelling focust op verhalen over de bevrijding van de Hoppestad en muziek. Op 6 september 1944 steken deze troepen vanuit Frankrijk de landsgrens over om België te bevrijden. Poperinge is de eerste stad die de Poolse bevrijders mag verwelkomen. De tanks rukken daarna verder uit richting Antwerpen. Eind september staan ze aan de grens met Nederland. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 6 september om 20 uur in CC Ghybe in Poperinge. Reserveer je gratis plaats via toerisme@poperinge.be.