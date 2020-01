Vertelavond over Vlaamse seizoenarbeiders met Dirk Musschoot LBR

14 januari 2020

15u36 0 Poperinge Davindsfonds Vleteren ontvangt journalist en schrijver Dirk Musschoot voor een vertelavond ‘Van Franschmans en Walenmannen’ in het Dorpshuis van Woesten op dinsdag 28 januari.

“Dirk Musschoot (°1961) is onze gast op de vertelavond ‘Van Franschmans en Walenmannen’. Hij zal vertellen over de Vlaamse seizoenarbeiders in de 19de en de 20ste eeuw die om den brode naar Frankrijk en Wallonië, en ook elders, moesten trekken en daar in niet altijd menswaardige omstandigheden werkten in onder meer de bietenteelt, de steenovens, de suikerfabrieken, de cichoreiovens, het vlas, de hoppluk… Dit wordt een avond vol Vlaamse sociale geschiedenis, geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto’s en documenten”, zegt Veronique De Block, secretaris en penningmeester Davidsfonds Vleteren. De vertelavond vindt plaats op dinsdag 28 januari om 19.30 uur Dorpshuis van Woesten, Woestendorp 46. Niet-leden Davindsfonds Vleteren betalen 8 euro, leden betalen 6 euro. Soep en boterham is inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via 057/40.08.89, 0494/13.11.08 of vleteren@davidsfonds.net.