Versterkte maatregelen Huize Proventier leggen rusthuis geen windeieren: “Nog steeds coronavrij” Laurie Bailliu

07 augustus 2020

14u13 0 Poperinge In Huize Proventier in Poperinge werd op 25 juli beslist om verstrengde maatregelen door te voeren, naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen. “De verstrenging kwam hard aan bij iedereen in het woonzorgcentrum, maar de maatregelen worden goed nageleefd. Het woonzorgcentrum is nog steeds coronavrij.”

De verstrenging had vooral een impact op de bezoekjes. “We hebben de bistro gesloten en er babbelboxen geïnstalleerd”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Dat zijn tafels met plexiglas tussen, waar bewoners hun familie en vrienden veilig kunnen spreken. Zo zien de mensen elkaar zitten en creëren we een beetje een samengevoel, een gemoedelijke sfeer. De mensen kunnen er ook een koffie of iets fris drinken.” Om de bewoners maximaal te beschermen is het verplicht om gedurende het volledige bezoek een mondmasker te dragen. Het is ook niet meer mogelijk om bewoners mee te nemen naar huis. In het kader van het contactonderzoek dient minstens de naam, het adres en het telefoonnummer van de bezoeker geregistreerd te worden. Enkel in palliatieve situaties is er bezoek mogelijk op de kamer.

Het woonzorgcentrum Huize Proventier is nog steeds coronavrij. “Dat is te danken aan een portie geluk, maar ook aan ons snelle handelen en aan onze werknemers, die zich niet enkel op het werk zeer professioneel gedragen, maar blijkbaar ook buiten de werkuren. Dikke duim voor al onze werknemers”, zegt Vanderhaeghe. Een versoepeling van de maatregelen staat nog niet onmiddellijk op de agenda. “We volgen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We kunnen enkel naar de cijfers kijken en hopen dat ze niet verder stijgen. Eens ze een eindje dalen zou er kunnen worden nagedacht over nieuwe versoepelingen, al is dit vooralsnog niet aan de orde.”