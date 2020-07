Versoepeling komt te laat voor Poperinge: julifoor gaat niet door Laurie Bailliu

01 juli 2020

14u12 0 Poperinge De nieuwste richtlijnen van de federale overheid heffen het eerdere verbod op kermissen tot 1 augustus op. Kermissen zijn vanaf 1 juli weer mogelijk, maar voor Poperinge komt de aangekondigde versoepeling te laat. In Poperinge zal er geen julifoor doorgaan van 4 tot 13 juli.

“Pas dinsdagnamiddag werden de nieuwste richtlijnen van de federale overheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waaronder het opheffen van het eerdere verbod op kermissen tot 1 augustus. Kermissen zijn vanaf 1 juli weer mogelijk. Voor Poperinge komt deze wel erg laat aangekondigde versoepeling te laat”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Vandaag al zouden normaliter de foorkramers hun plaatsen op de Grote Markt innemen”, gaat Dejaegher verder. “De opgelegde maatregelen zijn echter zo ingrijpend dat de stad dit niet geregeld krijgt op die korte termijn. Zo dienen bijvoorbeeld de twee marktpleinen volledig afgezet te worden, bewaakt met in- en uitgangen, dienen tijdens alle openingsuren van de kermis (soms tot 1 uur ’s nachts) alle bezoekers geteld te worden en geldt een wandel-eenrichtingsverkeer. Dit nog los van alle algemene COVID-19-maatregelen zoals de nodige hygiëne en social distancing.”

Wél oliebollenactie

Het schepencollege besliste daarom de eerdere beslissing tot afgelasting van de julifoor te behouden. In Poperinge is er dus geen julifoor van 4 tot 13 juli. “De aangekondigde oliebollenactie gaat wel door. Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli staan de drie klassieke oliebollenkramen op de Paarden- en Grote Markt van 16 tot 23 uur. “De stad begrijpt de ontgoocheling bij de foorkramers en doet er alles aan om in 2021 wel een coronaproof kermis te organiseren”, aldus nog de burgemeester.