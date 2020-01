Vernieuwde versie Pops 17 is volledig uitverkocht LBR

27 januari 2020

17u30 0 Poperinge De voorstellingen van ‘Pops 17’ zijn volledig uitverkocht. Heemkring Aan de Schreve pakt dit jaar uit met een vernieuwde versie over Poperinge tijdens de eerste jaren na de oorlog.

“Na het artikel in jullie krant over Pops 17 is de kaartenverkoop ‘ontploft’. Het resultaat is dat er op dit moment geen kaarten meer te verkrijgen zijn. We zijn helemaal uitverkocht”, zegt Willy Tillie van Heemkring aan de Schreve. Het nieuwe concept van Pops 17 gaat verder waar het vorige eindigde. “Wat gebeurde er in Poperinge en de Westhoek tijdens die eerste jaren na de oorlog? Hoe is het na de oorlog verder verlopen met Elie en Sylvie Cossey, de uitbaters van ‘A la Poupée’, die na de oorlog nogal pronkerig tot ‘A la Grande Poupée’ werd omgedoopt. Met Ginger, die ieder Brits soldatenhart sneller liet kloppen?”, zegt Willy. Samen met Stefaan Cossey goot hij alles in een nieuw scenario vol verrassingen, ludieke voorvallen en onverwachte gebeurtenissen.

Kaarten voor Pops 17 zijn niet meer verkrijgbaar. “Waar we wel nog voldoende kaarten voor hebben is ‘Op de praatstoel met Guy Denys’ op zaterdag 22 februari. Vrijdag 21 februari is ook helemaal uitverkocht. Guy Denys gaat bij Stefaan Cossey op de praatstoel. Hij zal er vertellen over zijn carrière als klarinettist, saxofonist, orgelist en accordeonist, waarbij hij vooral klassieke muziek studeerde. Hij was vaste medewerker van heel wat bekende zangers onder andere Claude François, C.Jérôme, Stone&Charden. Hij verscheen honderden keren op het tv-scherm: nu eens op de Franse tv, dan weer de Belgische”, vertelt Willy. “Het programma wordt opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste deel zal Guy Denys vertellen over zijn periode als kind, als student aan verschillende conservatoria en als debutant in de muziekwereld. Na deze korte inleiding zal hij op zijn orgel een selectie brengen van lichte klassieke muziek. Na een korte pauze zal hij vertellen over zijn carrière in de amusementswereld, waarbij hij een selectie zal brengen van heel wat bekende Franse en Vlaamse melodieën.”

De voorstelling op zaterdag 22 februari start om 15 uur in CC De Ghybe. Kaarten zijn verkrijgbaar door overschrijving op rekeningnummer BE63 0882 3547 8508 op naam van Heemkring Aan de Schreve en met vermelding van 22 februari. De betaalde kaarten zullen op naam klaarliggen bij de ingang van CC Ghybe, Sint-Annastraat in Poperinge.