Verkiezing Prinses Carnaval gaat zaterdag niet door Laurie Bailliu

12 maart 2020

22u14 0 Poperinge De Prinses Carnavalsverkiezing van komende zaterdag in OC De Croone in Proven gaat niet door. Dat maakte voorzitster Evelyne Devos bekend.

De Orde van de Feestneuzen waren dolenthousiast, nu ze dit jaar voor het eerst in acht jaar weer twee kandidaten hadden voor de titel Prinses Carnaval in Poperinge. “Het is dan ook met spijt in het hart dat we besloten hebben om de verkiezing niet te laten doorgaan. De nieuwe en strengere maatregelen zijn er en wij nemen onze verantwoordelijkheid. We hopen dat mensen hiervoor begrip hebben”, zegt Evelyne Devos van de Orde van de Feestneuzen.

Griet ‘Grietje’ Defever en Babs Verbrugghe zouden zaterdagavond hun kans wagen om de titel in de wacht te slepen. “Het is ontzettend jammer. Onze kandidaten hebben echt naar dit moment toegeleefd en wij ook. De kaartenverkoop stopt wel zoals voorzien op 14 maart om 16 uur, dan organiseren we een vergadering met de Orde van de Feestneuzen. Dit zijn onvoorziene omstandigheden, maar het kan niet anders. We kijken of er mogelijkheid is om onze verkiezing op een later tijdstip te laten doorgaan.”