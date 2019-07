Verkeershinder in Veurnestraat op 2 juli LBR

01 juli 2019

De Veurnestraat zal op dinsdag 2 juli afgesloten zijn doordat een mobiele kraan vanop de openbare weg nodig is om te werken op de werf van The Corner. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang in beide richtingen.