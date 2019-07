Verkeershinder in Reningelst door Trofee van Vlaanderen LBR

29 juli 2019

Op dinsdag 30 juli en woensdag 31 juli maakt Reningelst zich op voor de wielersport. Tijdens de wedstrijden is er plaatselijk verkeershinder mogelijk. De junioren strijden op dinsdag voor de Trofee van Vlaanderen/Beker van België. Een dag later is het aan de beloften en elite zonder contract.