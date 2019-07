Verkeershinder Bruggestraat LBR

04 juli 2019

Maandag 8 juli, en mogelijk ook op dinsdag 9 juli, is er sterke hinder in de Bruggestraat naar aanleiding van een aansluiting op het drinkwaternet. De Bruggestraat wordt overdag afgesloten tussen de Paardenmarkt en de Sint-Janskruisstraat. Er is een omleiding voorzien via de Komstraat en Heilig-Hartstraat.