Verkeershinder Baljuwstraat LBR

14 augustus 2019

In Reningelst zal er verkeershinder zijn in de Baljuwstraat. Het kruispunt Baljuwstraat met de Kuiperstraat wordt vanaf maandag 19 augustus onderbroken. De bewoners van de Kuiperswijk zijn via Disbos bereikbaar.