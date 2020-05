Verjaardagseditie Poperinge Bierfestival uitgesteld naar 2021 Laurie Bailliu

07 mei 2020

15u37 0 Poperinge Bierclub Poperinge zou, in samenwerking met Stad en Toerisme Poperinge het 25ste Poperinge Bierfestival organiseren op zaterdag 24 en zondag 26 oktober. De verjaardagseditie wordt uitgesteld tot 2021.

“Met Bierclub Poperinge zijn we sinds eind 2019 volop bezig met de organisatie van de 25ste editie van Poperinge Bierfestival, eind oktober 2020. Begin maart dreigde het coronavirus onze sterke ideeën en leuk concept overhoop te gooien. Er werden door de overheid maatregelen genomen om onze gezondheid te verzekeren en het virus snel uit te roeien. We waren dan ook positief bij de eerste cijfers en ontwikkelingen, maar nu wordt het toch pijnlijk duidelijk dat we niet snel van deze pandemie af zullen zijn. Het organiseren van festivals en massabijeenkomsten zal nog voor lange tijd problematisch blijven…” zegt Bruno Jacques, in naam van Bierclub Poperinge.

Eind april werd bij Bierclub Poperinge de knoop doorgehakt om de 25ste editie van Poperinge Bierfestival uit te stellen tot 2021. “We hebben de moeilijke beslissing genomen om het 25ste Poperinge Bierfestival met een jaar uit te stellen. We hadden daar zeker enkele goede redenen voor. Er bestaat namelijk een grote kans op een heropflakkering van het virus in het najaar. Daarnaast hebben we heel veel buitenlandse brouwerijen én bezoekers op het festival. Social distancing en veiligheid kunnen wij niet garanderen. De organisatie heeft ook een behoorlijk kostenplaatje. Verloren uitgaven willen we dan ook vermijden. Tot slot hebben we geen zicht op de veiligheidsmaatregelen op het einde van het jaar.”

Zustersteden

In 2021 pakt Bierclub Poperinge op zaterdag 30 en zondag 31 oktober uit met hun verjaardagseditie en hun verjaardagsconcept blijft behouden. “De editie van 2020 zou in die zin al speciaal worden, omdat we van alle zustersteden van Poperinge een delegatie én een brouwerij hadden uitgenodigd. We hadden van iedereen al een bevestiging en positief antwoord gekregen. Een opdracht die niet zo eenvoudig was gezien de verplaatsingen, overnachtingen, maaltijden... Maar uitstel is geen afstel: dit concept behouden we voor 2021.”