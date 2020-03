Verhoogde alertheid in WZC Huize Proventier Laurie Bailliu

03 maart 2020

17u40 0 Poperinge Het Poperingse stads- en OCMW-bestuur zet in op het sensibiliseren van werknemers met in het bijzonder een goede handhygiëne. In het woonzorgcentrum Huize Proventier, dat wordt beheerd door het OCMW van Poperinge, is er verhoogde alertheid.

“Onze interne dienst voor preventie en bescherming op het werk volgt de actuele informatie vanuit de Belgische gezondheidsautoriteiten op de voet. Momenteel wordt binnen het stads- en OCMW-bestuur ingezet op het sensibiliseren van werknemers met in het bijzonder een goede handhygiëne. In toiletten en personeelsrefter hangen hiervoor de affiches uit van het agentschap zorg & gezondheid”, zegt Christophe Oreel, algemeen directeur van stad en OCMW. “Een verhoogde alertheid is er in het bijzonder voor het woonzorgcentrum Huize Proventier.”

De principes voor een goede handhygiëne zijn er bij de werknemers al langer gekend. De voorbije dagen werden echter extra affiches uitgehangen. “Maandagmorgen werden op iedere zorgafdeling de instructies met het personeel besproken om een besmetting te vermijden. Naast een goede handhygiëne kregen medewerkers de raad om nauw contact met de bewoner, intieme zone van 30 centimeter, waar mogelijk te beperken. De sensibilisering wil men binnen het woonzorgcentrum nu tevens uitbreiden naar de bezoekers.”