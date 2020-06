Verdere versoepelingen in hoofdbibliotheek De Letterbeek en filiaal Oostvleteren Laurie Bailliu

17 juni 2020

14u01 0 Poperinge Op woensdag 1 juli 2020 gaat er in hoofdbibliotheek De Letterbeek en in het filiaal Oostvleteren een verdere versoepeling van de coronamaatregelen in. Zo wordt het weer mogelijk om in de leeszaal kranten en tijdschriften te lezen.

Ondanks de verdere versoepelingen vanaf 1 juli blijven nog steeds een aantal beperkingen en veiligheidsvoorschriften gelden, ook in bibliotheken. Maar het lezen van kranten en tijdschriften in de leeszaal of op het terras wordt wel opnieuw mogelijk. Ook het lezen, werken en studeren op de publiekscomputers en het printen en kopiëren gaat weer van start. Na advies van de federale overheid wordt de quarantainetijd van 72 uur voor teruggebrachte boeken stopgezet.

Maar nog niet alle maatregelen gaan zomaar weg. “Kranten en de laatste nummers van tijdschriften worden bewaard achter de balie”, vertelt een bibliotheeksmedewerker. “Wie een krant of magazine wil lezen, kan het nummer daar opvragen. Je naam zal worden geregistreerd in functie van eventuele contact tracing en je wordt ook gevraagd om extra de handen te ontsmetten voor en na het lezen. Ook wie een publiekspc wil gebruiken, moet zich laten registreren. Van gebruikers wordt verwacht dat ze op het einde van hun bezoek zelf hun zitje reinigen met de beschikbare producten. Dezelfde maatregel geldt ook na gebruik van een computer”, zo klinkt het bij de bibliotheek.

Heropening andere filialen

Ook de heropening van de overige zes filialen staat op de agenda. In de week van 17 augustus gaan ook weer de filialen van Krombeke, Reningelst, Proven, Roesbrugge, Watou en Woesten open. Behalve in Woesten zijn er nieuwe openingsuren van kracht. In Krombeke en Reningelst is dat dinsdag van 16 tot 18 uur. Voor Proven en Roesbrugge donderdag van 16 tot 18 uur. En in Reningelst zal dat vrijdag van 15 uur tot 17 uur zijn. “De geleende boeken van de filialen worden automatisch verlengd tot 19 september.”