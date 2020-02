Verdeling stadskrant loopt fout Laurie Bailliu

26 februari 2020

12u03 0 Poperinge De verdeling van de Poperingse stadskrant verliep afgelopen maand niet zoals het hoorde. Dat komt omdat de stad overschakelde op een andere verdeler dan bpost, namelijk Paper Boy. Die werd nu op de vingers getikt en belooft beterschap.

“Sommigen hebben de stadskrant in februari tweemaal gekregen, sommigen pas halfweg de maand en sommigen zelfs helemaal niet. Wat is er misgelopen bij de verdeling?”, wou raadslid Christine Verdonck (Open Vld) graag weten. “Vroeger gebeurde de verdeling door bpost. In oktober 2019 kregen we de boodschap van bpost dat dit vanaf maart 2020 niet meer mogelijk zou zijn. Bovendien zouden de tarieven stijgen. We gingen daarom kijken naar de private markt. Paper Boy was de goedkoopste en garandeerde een verdeling in drie dagen. De dienst was ook een derde goedkoper dan bpost, goed voor een verschil op jaarbasis van 14.000 euro”, reageerde schepen Marjan Chapelle (Samen). “In praktijk is dus gebleken dat de verdeling niet gelukt is in 3 dagen. De leverancier heeft naar eigen zeggen de uitgestrektheid van het gebied onderschat. We vragen een schadevergoeding. Ze zullen er extra waakzaam op zijn dat de verdeling nu we goed loopt voor de stadskrant van maart. Als het opnieuw niet goed is, zetten we de samenwerking stop.”

Aangezien de stadskrant niet meer door de postbode wordt gebust, kan het zijn dat hij samen met reclamefolders in de bus zit. Stadskrant niet gekregen? Laat het weten via stadskrant@poperinge.be met vermelding van je adres (straat & nummer).