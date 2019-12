Verbroederingsfeest bij de Ghilde Sint Sebastiaen in Poperinge LBR

17 december 2019

17u16 0 Poperinge In Poperinge vond een verbroederingsfeest plaats tussen Ghilde Sint Sebastiaen 1460 uit Poperinge en de Sint Sebastiaans gilde 1465 uit Sint-Pieters-Leeuw.

“Er was ook een delegatie van de Gilde Saint Sébastien 1519 uit Steenvoorde aanwezig”, zegt Bertin Deroo. We zijn samengekomen in het Hopmuseum, waar we een rondleiding kregen van stadsgids Luc Dequidt.”

Daarna trok de groep naar het Poperingse stadhuis voor de uitreiking van de stadsschaal van Poperinge door schepen Marjan Chapelle en een tinnen herinneringsschaal van de Ghilde Sint Sebastiaen Poperinge door hoofdman Bertin Deroo. “Na de feestmaaltijd in het Romanhof hebben we in het lokaal van de Ghilde ‘Bierhuis In Den Havermuis’ nog een schuttersnamiddag georganiseerd.”