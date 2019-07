Veel interesse in de Poperingse ‘Totetrekker’ LBR

18 juli 2019

15u45 0 Poperinge De ticketverkoop voor de nieuwe theaterwandeling ‘Totetrekker’ loopt goed. Vier voorstellingen zijn al uitverkocht. “Ondertussen hebben 190 deelnemers hun theaterwandelingen al gecombineerd met een restaurantbezoek dat we sinds dit jaar aanbieden.”

De nieuwe theaterwandeling ‘De Totetrekker van Poperinge’ trekt vanaf half augustus door het centrum van Poperinge. “De ticketverkoop loopt goed. Ondertussen zijn ongeveer twee derden van de tickets, in totaal 1500, de deur uit”, zegt cultuurfunctionaris Jessy Clinckemaillie. “Er zijn vier van de tien vertoningen uitverkocht. De voorstellingen worden verspreid over zeven avonden. Sinds dit jaar kan je als deelnemer genieten van een maaltijd in Poperinge. Wie deze formule kiest, heeft keuze uit negen restaurants, die een theaterwandelingenmenu aanbieden”, zegt Jessy. “Ondertussen hebben 190 deelnemers hun theaterwandelingen al gecombineerd met een restaurantbezoek. De reservaties blijven binnenlopen, dus wie de wandelingen op zijn of haar avond van keuze wil bijwonen, wacht best niet te lang meer.”

Het hoofdpersonage in de theaterwandeling is Jean-Marie. Uitzonderlijk dit jaar is de keuze voor een origineel fictief verhaal. Cultuurbeleidscoördinator Matthias Breyne engageert zich samen met Wim en Kobe Chielens, Dries Vanrobaeys en Chris Vandenberghe om de theaterwandeling tot stand te laten komen. “Tijdens de wandeling is Jean-Marie niet zichtbaar, maar het verhaal draait wel rond hem. Er wordt tijdens de wandeling constant over hem gesproken. De ene heeft hem graag, de andere dan weer niet”, zegt Matthias Breyne.

Zeven locaties, zeven speeldata en tien vertoningen in augustus. Tien verschillende schrijvers en regisseurs, meer dan dertig acteurs en tientallen vrijwilligers achter de schermen. “De voorbereidingen verlopen goed. De repetities van de verschillende groepen zijn in volle gang. Het is best spannend nu we werken met verschillende regisseurs en schrijvers voor de verschillende scènes. In de weken of dagen voor de start van de theaterwandelingen zal alles samen komen, dus een boeiend proces voor zowel de werkgroep als de medewerkers. Het eindresultaat belooft iets uniek te worden”, vertelt Jessy.