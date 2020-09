VBS Sint-Franciscus start met Fins anti-pestprogramma: “We gaan voor een warm en veilig schoolklimaat” Laurie Bailliu

04 september 2020

16u22 0 Poperinge In de Vrije Basisschool Sint-Franciscus in Poperinge gaan ze aan de slag met KiVa, het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’. Er wordt ingezet op uitpraten en oplossen van conflicten.

“Met KIVA hebben we een totaal-project gevonden. Enerzijds het creëren van een veilig en warm schoolklimaat en anderzijds kordaat optreden bij pestproblemen. Het is een schoolbreed programma. Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en leerplezier van iedereen”, zegt Mieke Geussens, zorgcoördinator Vrije Basisschool SFI. “We stelden een KIVA-team samen van 6 enthousiaste leerkrachten. Zij volgden vorig schooljaar een intensieve opleiding. Zij vormen en trekken de rest van het schoolteam mee. Dit jaar zetten we de volgende stap naar de kinderen én de ouders.”

KiVa-code

Elke maand zal er een KIVA-thema aangepakt worden in de klas. “We zetten heel hard in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Preventief om problemen te voorkomen, maar in de KIVA- activiteiten willen we hen ook strategieën aanleren om slachtoffers te helpen en pesters aan te pakken en te ontmoedigen. We focussen ons ook op de speelplaats. We hadden al speelgoedhuisjes waar kinderen speelgoed kunnen ontlenen om een prettige speeltijd te hebben. Ook hadden we onze geluksbrengers, dat zijn onze zesde klassers die bemiddelen bij ruzies. Met KiVa willlen we de kinderen ook leren om ruzies op een rustige manier op te lossen. Er staan babbelbanken op al onze speelplaatsen, er hangt een stappenplannetje uit dat hen op weg helpt.. Komen ze er toch niet uit, dan helpen de leerkrachten. Bij acute pestproblemen schiet het KIVA-team in actie.”

Vrijdagmorgen stond de kick-off van KiVa op de agenda en werden groepsbevorderende spelletjes gespeeld. “Kiko en Flo zijn de 2 figuurtjes die onze leerlingen zullen inspireren en helpen om een warme groep te worden, die goed voor elkaar zal zorgen. Zij stelden voor de kick-off een parcours op met allemaal groepsbevorderende spelen, bijvoorbeeld met de klas op een zeil staan en dan proberen om dat zeil om te draaien zonder de grond te raken. We willen tijdens de eerste zes weken van het schooljaar echt inzetten op die positieve groepsdynamiek. Zeker in deze corona-tijden waar we meer dan ooit moeten zorgen voor elkaar.”