VBS Sint-Benedictus start het nieuwe schooljaar met ‘zeep’bubbels Laurie Bailliu

01 september 2020

15u12 0 Poperinge Vrije basisschool Sint Benedictus in Poperinge is het nieuwe schooljaar gestart met bubbels. Geen coronabubbels, maar wel leuke zeepbubbels.

“De vrolijke banners op de speelplaatsen van de hoofdschool en de Pezelschool, de kleurrijke collega-bellenblazers en een spuwende bellenblaasmachine zorgen voor de nodige sfeer om meteen zin te hebben in het nieuwe schooljaar”, zegt Hilde Lejeune van Sint-Benedictus. In de hoofdschool VBS Sint Benedictus in Poperinge werd vanmorgen gestart met 369 kinderen, waaronder 17 nieuwe leerlingen. In de Pezelschool zijn er 42 leerlingen en geen nieuwe gezichtjes. Alle kinderen werden met open armen ontvangen.

Niveaugroepen

“Corona liet ons even stilstaan en nadenken. De verplichte speelplaatsbubbels zorgden ervoor dat we ook dit schooljaar de kleuters meer ruimte geven om te spelen. Hiervoor gebeurden er tijdens de zomervakantie een aantal aanpassingen om de ‘grote’ speelplaats extra veilig te maken.” Naast het anders spelen, wordt er in het eerste en tweede leerjaar ook anders gewerkt voor de vakonderdelen Nederlands en wiskunde. “We starten met niveaugroepen en dit elke voormiddag. De kinderen worden, volgens hun eigen mogelijkheden, gegroepeerd. Doorheen het schooljaar worden zowel de werking als de leerlinggroepen besproken en geëvalueerd. Op deze manier kan de samenstelling van de groepen doorheen het jaar aangepast worden. Zo willen we uit elk kind het beste van zichzelf halen, binnen de eigen mogelijkheden en op eigen tempo.”