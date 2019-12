VBS Sint Benedictus loopt door school voor het goede doel LBR

22 december 2019

10u03 0 Poperinge De Vrije Basisschool Sint Benedictus heeft helemaal in het teken gestaan van de Warmste Week van Studio Brussel. Er werd 1049,11 euro ingezameld voor vzw De Fonkel.

“Het Oudercomité Sint Benedictus en De Ast had de handen in elkaar geslaan. De leerlingen van de Ast maakten lekkere tomatensoep en kwamen deze helpen uitdelen aan de leerlingen. Nieuw dit jaar was een run doorheen de school. Dit was een wens van de kinderen van de leerlingenraad”, zegt Griet Adriaen van Oudercomité Sint Benedictus. “De leerlingen konden in de voormiddag de try-out-run testen tijdens de lesuren, om 15 uur konden dan ook mama, papa, oma, opa, …. meerdere toertjes doorheen de school lopen. Daarna konden ze zich verwarmen een gluhwein, een warme chocolademelk, … met versnaperingen, geschonken door het oudercomité. De vrije bijdragen van ouders en kinderen werden doorheen de hele dag verzameld en zo kwamen we aan een som van 1049,11 euro. Het bedrag kon integraal aan VZW de Fonkel, een buddywerking voor jongdementie, geschonken worden.