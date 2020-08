VBS Sint Benedictus bouwt gevoelsplekken Laurie Bailliu

28 augustus 2020

15u15 0 Poperinge De Vrije Basisschool Sint Benedictus bouwt gevoelsplekken en daarmee willen ze de kinderen helpen om te leren omgaan met het uiten van gevoelens en die een plek te geven.

Leren, motivatie en emotie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kind dat zich goed voelt, kan zich volledig ontplooien op school. Een paar jaar geleden riepen we de werkgroep gelukskunde tot leven om samen met ons team en kinderen te werken aan dit goed voelen op onze school”, zegt Hilde Lejeune van VBS Sint Benedictus. Vorig schooljaar hebben we, in samenwerking met, coaches Anja Boers en Trui Baes van de Bleekweide (Gent) gestart met de bouw van gevoelsplekken op onze school.”

Het project (Emotionele Remediëring) wil preventief werken aan het vergroten van het emotioneel welbevinden en de draagkracht van kinderen op de school. “We zijn nu volop bezig met het doorlopen van alle stappen om kinderen te leren omgaan met het uiten van gevoelens en die een plek te geven. Dit is een proces waar we als school volop willen voor gaan.” De VentilatieStatie, de Cocon, de Woestverdrijver en het Troostprieeltje werden al helemaal ingericht dankzij de financiële steun van het oudercomité.

“Vanaf 1 september komt Trui ons team versterken vanuit haar project ‘Nesten op school’. Het doel is preventief werken rond psychische kwetsbaarheid bij kinderen, zorgen voor een verbindend klas- en schoolklimaat, ondersteunen van de klasleraar en het team. Binnen dit project komt Trui gedurende het volledige schooljaar 4 uur per week bij ons op de hoofdschool en in de Pezelschool.”