Vandalen bekladden geparkeerde wagen in Poperinge met zwarte smurrie tijdens kerstnacht LSI

25 december 2019

20u51

Bron: LSI 0 Poperinge Onbekenden hebben tijdens de kerstnacht de geparkeerde wagen van een vrouw uit Poperinge met een zwarte smurrie overgoten.

De Peugeot stond in de Abeelseweg in Poperinge geparkeerd. De eigenares merkte rond 0.30 uur op dat haar volledige wagen onder de zwarte verf of teer zat. Wellicht gebeurde de vandalenstreek tussen 19 en 0.30 uur. Wie iets verdachts heeft gezien of gehoord, wordt gevraagd de politie van de zone Arro Ieper te contacteren. Haar dochter zette de oproep naar getuigen ook op Facebook.