Vanaf maandag extra schoolbussen, maar amper in de Westhoek Laurie Bailliu

04 oktober 2020

Om overvolle bussen te vermijden tijdens de spits, zal De Lijn extra bussen van privébedrijven inzetten om leerlingen van en naar school te brengen. De Lijn kondigde vorige week aan dat ongeveer 120 privébussen tot eind dit jaar zullen ingezet worden, goed voor circa 250 ritten per dag. "Er komt slechts op 11 lijnen versterking in onze provincie, waarvan amper 3 in de Westhoek", reageert Vlaams parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme. Zij pleitte in het parlement al in augustus om autocarbedrijven in te zetten voor leerlingenvervoer.

In augustus trok Vlaams Parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme (CD&V) al aan de alarmbel wat overvolle bussen betreft. “Bussen van De Lijn zitten in het schooljaar vaak overvol met scholieren, wat het risico op verspreiding van het coronavirus aanzienlijk verhoogt. Er rijden 9 buslijnen door Poperinge. De meesten rijden ’s morgens eenmaal en ’s avonds een 3-tal keer. Heel wat van die bussen rijden niet op woensdagavond en ook niet tijdens examenperiode van het secundair onderwijs, wat aantoont dat het hier voornamelijk over schoolvervoer gaat”, haalde Poperings schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) in augustus aan.

Op 25 augustus riepen Loes Vandromme en haar collega’s in het Vlaams parlement Karin Brouwers en Lode Ceyssens op om autocarbedrijven in te schakelen en zo hele drukke lijnen te ontlasten. “Veel privébussen staan door de coronacrisis immers stil en staan dus ter beschikking. De Vlaamse regering ging hierop in en kondigde aan hier werk van te maken.”

West-Vlaamse scholieren in de kou

De Vlaamse regering maakte vorige week bekend dat er extra geld wordt vrijgemaakt tot eind december voor de extra schoolbussen. Ook raakte bekend op welke lijnen extra schoolbussen zullen ingezet worden. “Ik vrees dat er ook na december nog nood zal zijn aan extra schoolbussen. Het is een goede eerste stap van de minister om geld te voorzien tot december, maar ik hoop natuurlijk dat er ook nadien werk gemaakt wordt van veilig leerlingenvervoer”, reageert parlementslid Loes Vandromme.

“Bovendien blijven heel wat West-Vlaamse scholieren straks in de kou staan, of beter: in een overvolle bus zitten. Uit de aangekondigde busritten blijkt dat de provincie West-Vlaanderen, waar het openbaar vervoer toch al een minder dekkend netwerk behelst, onderbedeeld is. Een blik op het overzicht van die extra ritten, leert ons dat er in onze provincie slechts op 11 lijnen versterking komt, waarvan amper 3 in de Westhoek”, zegt Loes Vandromme, zelf afkomstig uit de Westhoek.

Een overzicht van de extra ritten voor de 11 West-Vlaamse lijnen waar versterking komt, vind je hieronder:

*Lijn 13 Kortrijk Busterminal 3 8:08 8:23 Kortrijk Universiteit

*Lijn 13 Kortrijk Universiteit 8:23 8:27 Kortrijk Busterminal 3

*Lijn 13 Kortrijk Busterminal 3 8:40 8:52 Kortrijk Universiteit

*Lijn 13 Kortrijk Universiteit 8:52 8:56 Kortrijk Busterminal 3

*Lijn 13 Kortrijk Universiteit 16:17 16:32 Kortrijk Busterminal 3

*Lijn 13 Kortrijk Universiteit 17:03 17:18 Kortrijk Busterminal 3

*Lijn 22 Wingene Dorp 7:18 8:00 Torhout Station

*Lijn 22 Torhout Station 12:15 12:48 Wingene Dorp

*Lijn 22 Torhout Station 17:35 18:15 Wingene Dorp

*Lijn 22 Torhout Station 16:21 17:01 Wingene Dorp

*Lijn 31 De Haan Aan Zee 7:05 7:25 Brugge Station

*Lijn 40 Houthulst plaats 7:37 8:04 Torhout station

*Lijn 40 Torhout station 16:24 16:54 Houthulst plaats

*Lijn 50 Veurne busstation 6:52 8:05 Ieper markt

*Lijn 50 Ieper station 12:32 13:31 Veurne busstation

*Lijn 50 Ieper markt 17:30 18:32 Veurne busstation

*Lijn 51 Ichtegem vijfwegen 8:08 8:45 Kortemark MMI

*Lijn 51 Kortemark MMI 16:35 17:20 Ichtegem vijfwegen

*Lijn 63 Sint-Kruis Mariawende 12:31 13:18 Ursel Vleeswarenfabriek

*Lijn 63 Sint-Kruis Mariawende 16:20 17:02 Knesselare Dorp

*Lijn 63 Ursel Vleeswarenfabriek 7:14 8:06 Sint-Kruis Mariawende

*Lijn 72 Brugge Station 12:12 12:42 Zedelgem Merkemveld

*Lijn 72 Brugge Station 16:42 17:16 Zedelgem Merkemveld

*Lijn 72 Tiegem Plaats 7:07 8:02 Kortrijk Busterminal 4

*Lijn 74 Torhout Station 7:05 7:49 Brugge Station