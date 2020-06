Vanaf 1 juli 20% extra koopkracht op je Pop.kado Laurie Bailliu

29 juni 2020

16u38 0 Poperinge Vanaf 1 juli geeft de stad per verkochte Pop.kado 20% extra waarde. Koop je een Pop.kado van 100 euro dan wordt die 120 euro waard.

Aan deze actie zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. “Eén natuurlijk persoon kan nooit meer dan 100 euro aan Pop.kado’s kopen per aankoopbeurt. In totaal kan per persoon nooit meer dan voor 500 euro aan Pop.kado’s worden gekocht met extra koopwaarde. Meer kopen mag altijd. Bij iedere aankoop wordt de identiteitskaart gevraagd en ingelezen. Bij weigering wordt geen toeslag van 20% toegekend. Bedrijven die Pop.kado’s wensen aan te kopen, kunnen contact opnemen met de vzw Centrummanagement om een regeling uit te werken voor grotere aankopen”, zo klinkt het bij Stad Poperinge.

Deze nieuwe regel is geldig van 1 juli 2020 tot en met 31 december. 2020. De Pop.kado’s zijn te koop in de dienst Toerisme, de bibliotheek en online via de webshop van Shop in Pops.