Van wandelingen over degustatietour tot theater: dit kan je tijdens de herfstvakantie in Poperinge doen LBR

28 oktober 2019

17u31 0 Poperinge Tijdens de herfstperiode is er een gevuld programma. Na een stevige wandeling door het bos, kan je je binnen verwarmen aan enkele smaakvolle bieren tijdens diverse evenementen. Of pik je Journey’s End mee?

Natuurgidsen Ingeborg en Anouska nemen je op sleeptouw door het Helleketelbos en vertellen over het ontstaan, de fauna en de flora, het bosbeheer en tal van fabelachtige legendes van het stukje natuurgebied. De wandeling wordt af en toe onderbroken voor een spelletje kriebeldiertjes vangen voor de jongsten of een natuurquiz. Op 2 november om 14 uur nemen de natuurgidsen je opnieuw mee op stap.

Voor wie deze herfstperiode iets minder actief wil doen, kan kiezen voor de degustatietour in het Hopmuseum. Een kenner begeleidt je door het Hopmuseum en maakt je wegwijs in de geschiedenis, de teelt en de hoppluk van vroeger en nu. Tijdens de degustatietour wordt telkens een ander aspect belicht en krijg je aan het thema gelinkt twee degustatiebiertjes en streekhapjes aangeboden. Op zaterdag 2 november is er ‘Bier en Vrouwen’ en op zondag 3 november is er ‘Hop, bier en WO I’. Voor de wandeling en de degustatietour kan je terecht op de website van Toerisme Poperinge.

Van 2 tot en met 11 november brengt het Britse theatergezelschap MESH één van de bekendste stukken over de Eerste Wereldoorlog tot leven in Poperinge: ‘Journey’s End’. Het stuk ging in 1928 in Engeland in première en doorbrak op dat moment voor het eerst in tien jaar de stilte die er heerste, ook op het vlak van theater, over de ervaringen in de loopgraven. Het verhaal is geschreven door RC Sherriff. Hij ondervond zelf de hel van Passchendaele aan den lijve. In 2018 hernam het Britse Mesh Theatre dit iconische theaterstuk als afsluiter van de WO I-herdenkingen. Voor de voorstellingen in Poperinge koos het theatergezelschap de historische setting van Skindles. Dit huis was tijdens de Eerste Wereldoorlog een officierenclub. Journey’s End wordt in Poperinge uitsluitend in het Engels gebracht. Tickets en info: www.meshtheatre.com/journeysend.html.