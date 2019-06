Van lingeriewinkel naar restaurant ‘Hartig’ LBR

06 juni 2019

17u20 0 Poperinge Het restaurant ‘Hartig’ opende enkele weken geleden zijn deuren in Poperinge. Bram en Jolien vormden de voormalige lingeriewinkel om tot een hartelijk restaurant met een vaste menukaart aangevuld met een weeklunch, een maandmenu en suggesties.

“Hartig, met Jolien”. Twee hongerige maagjes hangen aan de andere kant van de lijn. Ze hopen om een tafel te kunnen reserveren bij Jolien en Bram in hun kersverse restaurant ‘Hartig’ in Poperinge en daarin slagen ze. “We zijn nu ongeveer maand open en we mogen niet klagen. Sommige mensen hebben we al zien terugkeren en dat doet deugd. Tijdens het weekend zit de volledig vol en ook tijdens de week mogen we zowel ‘s middags als ‘s avonds mensen verwelkomen”, vertelt Jolien Rubrecht (28). Samen met haar partner Bram Debacker (24) opende ze het restaurant ‘Hartig’. “De droom om een eigen restaurant uit te baten was er altijd en dat hebben we nu ook gerealiseerd. Een eigen zaak wilden we graag in Poperinge opstarten, maar geen enkel bestaand pand sprak ons aan”, vertelt Jolien. “Uiteindelijk kwamen we een kijkje nemen naar dit pand, Gasthuisstraat 45. Bij heel wat Poperingenaars gekend als de voormalige lingeriewinkel Femini. We zijn binnengestapt met weinig verwachtingen. Het pand kenden we als relatief klein, maar eenmaal we binnen waren zagen we toch potentieel. Aan het pand grenst een bijgebouw en daar zagen we al vlug een optie om een keuken te steken. Van het een kwam het andere.”

Na zijn opleiding aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde ging Bram als chef in verschillende restaurants aan de slag. Ook Jolien heeft ervaring in de horeca op haar palmares staan. Gedurende 3,5 maand werd de lingeriewinkel omgevormd tot restaurant. “Het pand werd volledig gestript. De inkom is het enige dat we behouden hebben. Het is een pand van 1850 dus er was wel wat werk aan. In het bijgebouw werd een keuken gestoken en van de winkel werd de zaal in één ruimte gemaakt. Half mei wilden we openen en mensen verklaarden ons zot. We wilden ons bewijzen en dat is ons ook gelukt”, lacht Jolien. In het restaurant is er plaats voor 42 hongerigen. “Er kunnen meer mensen binnen, maar we hebben er bewust voor gekozen om het op 42 plaatsen te houden. Binnenkort komen er ook enkele tafeltjes op ons binnenterras.

Bram en Jolien hebben een restaurant gecreëerd waar ze gezelligheid voorop zetten. “Hartig is echt een concept. We willen dat mensen hier ‘ertelijk’ gegeten hebben en dat ze tevreden zijn. Het staat enerzijds voor pittig in de keuken bij Bram, op smaak gemaakt niet zoet. Anderzijds gaat het over een hartelijk onthaal die ik de mensen wil geven als ze hier in de zaal zitten. Mensen moeten op hun gemak zijn”, zegt Jolien. “Op onze menukaart staan er gerechten voor iedereen. We willen toegankelijk zijn voor iedereen, dus hebben we voor veel diverse gerechten gekozen. Bram zijn vader is beenhouwer, dus rundvlees is hier zeker aanwezig. We hebben ook aperitiefplanken, omdat we dit zelf heel leuk vinden. Onze vaste kaart wordt telkens aangevuld met een weeklunch, een maandmenu en suggesties.” Het goedkoopste hoofdgerecht kost 14 euro en het duurste kost 31 euro. Meer informatie www.restohartig.be.