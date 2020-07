Van het podium bij Wally’s Farm naar eigen muziek maken bij een dj-label: “En binnenkort ga ik plaatjes draaien in Spanje” Laurie Bailliu

17 juli 2020

17u38 3 Poperinge Als 4-jarige zette Simon Merlevede (28) zijn eerste stappen in de muziekwereld toen hij bij zijn ouders op het podium klom in Wally’s Farm in Abele. Hij zong toen ‘Everybody’ van de Backstreet Boys. De microfoon heeft hij ondertussen ingeruild voor een draaitafel. Binnenkort mag hij in Spanje plaatjes draaien, maar door de coronacrisis lopen die plannen even vertraging op.

Muziek heeft Simon Merlevede (28) uit Poperinge met de paplepel meegekregen. Zijn vader Wally Merlevede was zaakvoerder van Wally’s Farm en een gekende zanger-entertainer die met zijn band Wally and the Rocking Daddy’s meermaals op het podium stond. “Elke dag kreeg ik Elvis Presley, Jerry Lee Lewis en Chuck Berry te horen. Niet het genre waar ik me nu mee bezig hou, maar het blijft muziek”, zegt Simon.

Eerste muzikale stappen

Toen Simon 4 jaar was, zette hij zijn eerste stappen in de muziekwereld toen hij op het podium stond bij zijn ouders in Wally’s Farm. “Toen zong ik ‘Everybody’ van The Backstreet Boys”, lacht Simon. “Wat later begon ik te drummen en speelde ik in een jeugdband. De liefde voor de wat hardere muziekgenres is er altijd al geweest. Als kind luisterde ik al naar Lasgo en Da Boy Tommy. Toen jumpstyle zich introduceerde in 2004 was ik verkocht”, gaat Simon verder. “In 2009 maakte ik via een vriend kennis met Fruity Loops, een programma om beats te maken. Zo ben ik beginnen zelf muziek maken. In 2012 heb ik mijn eerste dj-set gekocht en in 2018 besloot ik alle remmen los te laten. Ik leerde toen ook de artiesten Duran, Amkiz en Papi Jumper kennen, waarvan ik veel tips gekregen heb, waarvoor ik hen nog altijd dankbaar ben”

Fresh Beats

Simon brengt onder de artiestenaam Mersy het muziekgenre tekstyle, een subgenre van hardstyle. “Een beetje vergelijkbaar met de jumpstyle die we te horen kregen tussen 2004 en 2006. Een jaar lang heb ik mijn muziek opgestuurd naar verschillende labels. Na lang volhouden, kreeg ik eindelijk een positieve reactie van Fresh Beats. Dat label wordt beheerd door Teka B en G-Fresh. Hier zijn heel wat artiesten gestart die nu aan de top staan”, vertelt Simon. “Dit is een fantastische start voor mij. Ik heb hen mijn eigen nummer opgestuurd en zij hebben het nummer voor mij verkocht. Dat was onmiddellijk al mijn eerste release bij Fresh Beats. Op deze manier creëer je naambekendheid en leg je connecties. Ik kreeg alvast veel mooie reacties op mijn eerste release en hoop uiteraard dat er een tweede mag volgen.

Zijn eerste release bracht alvast de gehoopte connecties met zich mee. “Djona Projects had de week voor mij een release en zo kwamen we in contact. Momenteel werken we samen aan een project. Hij is in Spanje al bekend en we zullen in de toekomst samen plaatjes draaien in Spanje. Voor mij zou het echt een eer zijn, al staat ons project nu even op pauze door de coronacrisis.”

Lokale fuiven

“Ik combineer mijn muziek nu nog met mijn werk in brouwerij Deca in Woesten. Na mijn werk kom ik thuis en begin ik onmiddellijk met muziek maken. Het was mijn droom om mijn muziek te kunnen delen met meer mensen dan alleen familie en vrienden. De release bij Fresh Beats is dus een droom die werkelijkheid werd. Nu kan ik andere dromen nastreven. Ik hoop in de toekomst te kunnen draaien in de Westhoek op lokale fuiven en het genre te introduceren aan een breder publiek. Velen kennen dit genre niet en dat vind ik wel jammer.”

Benieuwd naar muziek van Simon? Beluisteren kan je hier.