Valère viert 100ste verjaardag! LBR

21 augustus 2019

16u00 0 Poperinge Poperingenaar Valère Vitse heeft zijn 100ste verjaardag gevierd en dat deed hij samen met zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Valère werd geboren op 10 augustus 1919 op de Brabantwijk in Poperinge. Met zijn tweelingbroer Hubert waren zij de jongsten uit een gezin met nog twee oudere zussen en een grote broer. Na zijn schooltijd ging Hubert werken bij zijn oudste zus Maria op de boerderij en is hij zijn hele leven in de landbouw blijven werken. “Valère trok al tijdens zijn laatste schooljaren naar de koersen als supporter van Valère Spetebrood. Op 14-jarige leeftijd reed hij zijn eerste koers te Dikkebus met een gewone fiets van zijn oudere broer. Zijn vader beloofde hem een echte koersfiets als hij won. En hij won. Zo werd er voor ongeveer 600 Bfr. de koersfiets van ex-renner Georges Deneire gekocht”, vertelt de familie. “In 1938 werd hij soldaat, één jaar later gebeurde de mobilisatie en nadien brak de oorlog uit. Gedaan met trainen en koersen. Na de oorlog kwam het definitief einde van zijn wielerloopbaan. Tot op vandaag is het wielrennen bij Valère zijn grootste passie gebleven. Hij kan de koers niet meer zien op TV omdat hij blind geworden is, maar probeert nog altijd met veel geduld het verloop van de koers te beluisteren.”

Hij trouwde in 1943 met Martha Jacob. Samen kregen ze twee dochters Nicole en Lena. “Ze leefden samen een bescheiden maar heel gelukkig leven. Op 18 februari 2018 overleed Martha. Valère is bijzonder trots op zijn kinderen, 6 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen, te mogen beleven dat het hen allen goed gaat.