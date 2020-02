Vader met gezondheidsproblemen voor rechter: “Speed kost minder dan glutenvrij eten” Christophe Maertens

04 februari 2020

19u52 0 Poperinge Een 34-jarige man uit Watou staat voor de Ieperse rechter nadat er bij hem drugs werd gevonden. De dertiger staat niet alleen terecht voor het bezit, maar ook voor de verkoop van verboden middelen. De man, die geen gluten mag eten, zegt dat hij speed gebruikte om zijn eetlust te remmen.

Bij een huiszoeking bij de man troffen de speurders 450 euro cashgeld en een hoeveelheid speed en weed, terwijl zijn drie kleine kinderen van negen, acht en vier in de woning aanwezig waren. K.T. gaf daarbij toe dat hij af en toe cocaïne gebruikte. Verder dealde hij speed en gaf hij weed aan vrienden om hen uit de nood te helpen. De openbare aanklager vorderde een jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 8.000 euro, waarvan een deel met uitstel.

Glutenvrij eten

K.T. blijkt zware medische problemen te hebben. Zo is hij intolerant voor gluten en is zijn darmen zwaar is beschadigd. Door zijn toestand moest hij stoppen met werken. Hij raakte in financiële problemen en dat was de aanzet om speed te dealen. Hij deed dat, naar eigen zeggen, echter maar maximum een paar maanden. “Het klopt dat mijn kinderen in het huis waren, maar zij hebben geen drugs gezien, want het lag in de berging op de bovenste plank”, aldus de man. “Ook rookte ik geen joints in huis en gebruikte ik geen speed voor de ogen van mijn kinderen. Ik dealde niet voor het geld, maar om te overleven. Speed kost minder dan glutenvrij eten en het remt de eetlust.”

De rechter wees de man erop dat zijn medische toestand niet zou verbeteren met het nemen van drugs. “En je moet het goede voorbeeld geven aan je kinderen.” De beklaagde hoopt op mildheid van de rechter. Vonnis op 2 maart.