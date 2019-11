Vader en zoon Vanderhaeghe van Hostellerie Saint-Nicolas behouden twee Michelinsterren: “We leggen eigenlijk elke dag weer een examen af” LBR

18 november 2019

16u17 1 Poperinge Op de Horeca Expo in Gent is de Michelin Gids België en Luxemburg 2020 voorgesteld en Hostellerie Saint-Nicolas uit Elverdinge blijft het enige restaurant uit onze regio met twee Michelinsterren. Chef-kok Franky Vanderhaeghe bevestigt daarmee al voor het veertiende jaar zijn uitstekende reputatie.

Zoon Michael roert ondertussen ook in de potten van de zaak. Hij mocht zich vorig jaar nog Viskok van het Jaar noemen. “Die Michelinsterren blijven toch iets speciaals. Twee jaar geleden hebben we verbouwingen uitgevoerd aan het restaurant en ben ik ook in de keuken gestart. Voor mij is het ook tof dat mijn naam voor het tweede jaar op rij opgenomen wordt. Nu staat er Franky en Michael Vanderhaeghe. Heel fijn en een enorme eer om als dit als jonge gast te mogen meemaken”, reageert Michael Vanderhaeghe.

Als een examen afleggen

In 2017 verhuisde het sterrenrestaurant even naar Gasthof De Kring in Poperinge toen het restaurant in Elverdinge werd verbouwd. “Zoals Michelin ook zegt, is het geen benoeming voor het leven. Elk jaar opnieuw worden alle zaken geëvalueerd. Minstens twee keer komt een inspecteur langs zonder dat je dat weet. Elk jaar is het toch wel met wat schrik afwachten op die bekendmaking.”

We koken niet om in een gids opgenomen te worden, maar voor onze klanten en voor onszelf. We luisteren naar de mensen en de feedback die we krijgen Michael Vanderhaeghe

“Het is elk jaar een examen afleggen. We blijven inventief en geven het beste van onszelf”, verwoordt vader Franky het. Daar kan Michael hem wel in vinden. “We leggen eigenlijk elke dag een examen af. Elke middag en elke avond voor de mensen die komen eten. We koken niet om in een gids opgenomen te worden, maar voor onze klanten en voor onszelf. We luisteren naar de mensen en de feedback die we krijgen. We blijven onze grenzen verleggen. Ons werk wordt beloond en dat doet deugd”, besluit Michael. “Mijn vader en ik blijven in de toekomst samenwerken. We staan open voor nieuwe uitdagingen en we willen blijven groeien. We leggen de lat voor onszelf altijd iets hoger.”

Nog in de buurt behouden ook Boury uit Roeselare en La Durée uit Izegem hun twee sterren. De IJslandse chef Vilhjalmur Sigurdarson en zijn vrouw Joke Michiel van restaurant Souvenir kregen dit jaar een eerste Michelinster. Het koppel opende het restaurant in 20104 in Ieper, maar verhuisde vorig jaar naar Gent.