Unitron Connect ontwikkelt systeem dat je laat weten wanneer dispensers moeten bijgevuld worden met ontsmettingsalcohol Laurie Bailliu

15 juli 2020

17u11 0 Poperinge Unitron Connect, een nieuwe afdeling binnen UnitronGroup uit Poperinge, heeft een systeem ontwikkeld om alcogeldispensers te verbinden met het internet. Zo kan het bedrijf Safe&Clean uit Torhout deze automaten op tijd bijvullen.

De firma Safe&Clean uit Torhout creëerde een volautomatische dispenser voor ontsmettingsalcohol. Zonder fysiek contact met het apparaat krijg je de juiste hoeveelheid ontsmettingsalcohol over je handen gesproeid, wanneer je je handen onder de zuil houdt.

Heathrow Airport en Japan

Unitron Connect, een nieuwe afdeling binnen UnitronGroup uit Poperinge, werd als partner ingeschakeld. UnitronGroup is bekend voor hun video- en satellietcommunicatie oplossingen, vooral in het buitenland, met onder andere Sky en AT&T als klant. In het verleden deed zaakvoerder Olivier Clybouw van Safe&Clean al beroep op UnitronGroup. “Unitron Connect is expert in op maat gemaakte connectiviteitsoplossingen. Het ontwikkelde een systeem dat eenvoudig gemonteerd kan worden in de Safe&Clean dispenser en controleert hoeveel ontsmettingsalcohol er nog in de dispenser zit. Wanneer die dreigt leeg te raken, geeft een signaal door aan Safe&Clean, dat de dispenser dan weer komt bijvullen”, zegt bedrijfsleider Philippe Lamaire van UnitronGroup.

De alcogeldispenser bij Decathlon, Ikea, Bellewaerde, Hubo en zelfs Heathrow Airport werken al met het systeem en vanaf volgende week vind je ze ook in Japan.