UniQuest Poperinge lanceert unieke zoektocht ‘de doos van Corona’ Laurie Bailliu

18 mei 2020

17u16 0 Poperinge Het Event & Travel kantoor ‘UniQuest’, gevestigd in Poperinge, pakt uit met hun unieke zoektocht ‘de doos van corona’. De laatste hand wordt aan het avontuur gelegd en zou midden juni volledig operationeel zijn.

Momenteel komt er van reizen en events niet veel in huis door de coronamaatregelen. UniQuest blijft niet bij de pakken zitten en liet hun creativiteit los op de eigen streek rondom Poperinge. “Het resultaat is een unieke queeste/zoektocht om niet de doos van Pandora, maar wel de doos van Corona terug te sluiten”, zegt Jeroen Cauwelier, eigenaar van UniQuest en het creatieve brein achter dit concept. “Gezien het feit dat hoogstwaarschijnlijk meer mensen deze zomer in België zullen blijven, wilden we een uniek dagje-uit organiseren voor kleine groepjes familie en vrienden, met een knipoog naar deze ongeziene coronacrisis. De bedoeling is dat de deelnemers in een klein groepje er een dag met de fiets op uit trekken. Zo leren ze de prachtige regio rondom Poperinge ontdekken, maar moet er ook duchtig samengewerkt worden om alle mysteries en raadsels die ze op hun weg tegenkomen op te lossen. Zie het als een soort ‘omgekeerde escape-game in openlucht”, zegt Jeroen.

De zoektocht heeft als doel om zoveel mogelijk sleutels te verzamelen om op het einde, de doos van corona, van waaruit alle onheil is ontsnapt, terug te kunnen sluiten. “De activiteit vindt volledig in openlucht plaats, met respect voor de social distance. Bovendien krijgen de mensen ook een ‘survivalpakket’ mee, die alles coronoproof maakt. We wilden vooral een activiteit ontwikkelen die mensen opnieuw kon samenbrengen en die hen weer naar buiten kon halen voor een dag vol plezier en avontuur, maar steeds op een veilige manier.”