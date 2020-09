Uitbreiding bezoekuren in OLV Gasthuis en Emmaüs Laurie Bailliu

08 september 2020

15u28 0 Poperinge In het woonzorgcentrum Onze-Lieve Vrouw Gasthuis en Emmaüs in Poperinge is een nieuwe bezoekregeling van kracht. Er is een uitbreiding van de bezoekuren en er is geen beperking op het aantal bezoekers per bewoner.

“De vorige richtlijnen, die dateren van eind juli en 20 augustus, raadden het bezoek op kamer nog af. Voor het welzijn van onze bewoners en hun familieleden, hebben wij toen, ook na feedback van familieleden, beslist om hier soepel mee om te gaan. Sedert 17 augustus is bezoek op de kamer terug mogelijk, weliswaar binnen vastgelegde uren”, zo communiceren OLV Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis. “We zijn blij dat ons huis terug meer open kan zijn. Zowel voor bewoners, voor familieleden, andere bezoekers, als voor medewerkers sluit de openheid meer aan bij de noden. Anderzijds moeten we er ons wel allen van bewust zijn dat die openheid ook een risico met zich mee brengt. Als we echter allemaal samen de nodige inspanningen leveren door de voorzorgsmaatregelen strikt te respecteren, kunnen we het risico tot een minimum beperken. Zo zorgen we er samen voor dat we deze bezoekregeling lange tijd kunnen aanhouden en kunnen genieten van frequenter contact.”

Beide woonzorgcentra blijven al het mogelijke doen om een besmetting met COVID-19 te vermijden. De medewerkers respecteren nog steeds alle voorzorgsmaatregelen en bewoners worden nauwlettend opgevolgd om mogelijke symptomen snel te herkennen. De bezoekuren in WZC OLV Gasthuis en Emmaüs zijn nu dagelijks van 10 uur tot 20 uur. Daarnaast is er geen beperking op het aantal bezoekers per bewoner. Een mondmasker is verplicht gedurende het volledige bezoek. Er is geen toegang indien ziek of besmetting symptomen voorafgaande 14 dagen. Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van andere personen. Ga langs bij 1 bewoner per bezoek aan het woonzorgcentrum en 2 bezoekers tegelijk op de kamer. Bezoekers zitten niet in de livings en op de terrassen en de cafetaria is gesloten voor bezoekers. Meer informatie over de nieuwe bezoekregeling kan je nalezen op de website van OLV Gasthuis.