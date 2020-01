Uilentocht op kasteeldomein De Lovie LBR

22 januari 2020

14u24 0 Poperinge Een winterwandeling met nieuwjaarsdrink en een uilentocht staan op de agenda van Natuurpunt Poperinge-Vleteren.

Om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, organiseert Natuurpunt Poperinge-Vleteren een winterwandeling en aansluitend een nieuwjaarsdrink op zondag 16 februari. “We maken een flinke winterlandschapswandeling in en rond Watou en flirten even met de grens en de Heidebeek. Na de wandeling nodigen we iedereen uit tot de nieuwjaarsdrink. Er is aansluitend mogelijkheid om te blijven eten. We voorzien een heerlijke hutsepot”, zegt Guido Quaghebeur, voorzitter Natuurpunt Poperinge - Vleteren. Er wordt om 9 uur verzameld aan OC De Bollaard, Winnezelestraat 18 in Watou. De nieuwjaarsdrink en winterwandeling kost 12 euro per persoon. Inschrijven is verplicht en kan via info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be.

Op kasteeldomein De Lovie wordt op vrijdag 21 februari om 19.30 uur een uilentocht georganiseerd. “In het kasteeldomein De Lovie hebben verschillende bosuilkoppels hun territorium. Ze broeden er in de holtes van oudere bomen. Voor de kerkuil werden twee bakken gemonteerd als broedlocatie, zodat deze soort zich verder kan handhaven”, zegt Guido.

Er wordt afgesproken in het kasteel voor informatie en een presentatie van de verschillende uilen in de regio. Daarna wordt een wandeling gemaakt doorheen het park op zoek naar het spookachtig geluid van de bosuil. Er wordt afgesloten met een warm drankje en een snoepje.

Leden van Natuurpunt betalen 2 euro per persoon (gezin 5 euro) en niet-leden betalen 3 euro per persoon (gezin 7 euro). Voor parking: inrijden via Krombeekseweg , rechts de weg volgen tot ‘parking kasteel ‘. Na de kleine brug kan er geparkeerd worden links en rechts van de weg. Inschrijven vooraf is verplicht en kan via 057/33.79.78 of info@natuurpunt-poperinge-vleteren.be. Meer informatie via www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.