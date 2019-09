Tweedehandsbeurs kinderartikelen in zaal OLVi LBR

25 september 2019

Gezinsbond Poperinge organiseert op zaterdag 28 september een tweedehandsbeurs kinderartikelen in zaal OLVi.

Kleren, speelgoed en babyspullen die je kind ontgroeid zijn, kun je te koop aanbieden op de tweedehandsbeurs. Een assortiment aan kinderfietsen, bedjes, badjes, speelgoed, kinderkledij, zwangerschapskledij, boeken, video’s zullen aanwezig zijn op de tweedehandsbeurs, die loopt van 14 tot 17 uur in zaal OLVi in de Boeschepestraat. De toegang is gratis. Gezinnen verkopen hun artikelen zelf en kunnen hun stand opzetten vanaf 13 uur. Leden die een stand willen, betalen acht euro, niet-leden twaalf euro. Inschrijven kan bij Wendy Verheyen via wendyverheyen@hotmail.com of op 057/30.16.43. Betalen via overschrijving op rekening BE14 9796 2767 5483.