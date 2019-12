Tweede Lichtjesloop van Poperingse atletiekclub ten voordele van Rolstoeldansgroep Duo LBR

16 december 2019

17u37 0 Poperinge Flac Hoppeland organiseert hun tweede Lichtjesloop op vrijdag 20 december tijdens De Warmste Week. De deelnemers lopen of wandelen ten voordele van vzw Rolstoeldansgroep Duo.

Vijf trainers van de Poperingse atletiekclub Flac Hoppeland organiseerden vorig jaar de eerste Lichtjesloop op de ateliekpiste. “Met de Lichtjesloop vormen we op vrijdag 20 december tussen 18.30 en 20 uur een trainingsmoment om tot een actie voor De Warmste Week”, vertelt Kristof Baes, die samen met Lore Dewulf, Bauke Pouseele, Yves Verstraete en Lukas Outtier in de werkgroep zit. “Dit jaar is ons goed doel Rolstoeldansgroep Duo omdat de dochter van Yves die mee hielp oprichten en er hoofdlesgeefster is. Zij verleenden vorig jaar al hun medewerking aan onze eerste Lichtjesloop.”

Eigen lichtjes dragen

Iedereen wordt uitgenodigd om rondjes te lopen op de piste voor het goede doel. “De grote mastlichten gaan uit en de piste wordt op een speciale manier verlicht. Het is de bedoeling dat het licht van de deelnemers zelf zal komen, want iedereen wordt gevraagd een eigen lichtje mee te nemen. Wandelaars zijn ook welkom om hun steentje bij te dragen. Zij kunnen in baan vijf en zes terecht, zodat ze de lopers niet belemmeren. Het aantal toertjes dat je loopt of wandelt in die anderhalf uur mag je zelf bepalen”, zegt Kristof. “Het tijdstip van die Lichtjesloop is tijdens de kortste dagen van het jaar, dus we hopen die donkere dag een stuk aangenamer te maken met onze actie.”

Wie jonger is dan 12 jaar betaalt drie euro, anderen betalen vijf euro. Je laten sponsoren door familie en vrienden en een hoger bedrag geven, mag ook.

Sociale contacten

Rolstoeldansgroep Duo werd in het voorjaar 2012 opgericht als eindwerk van voorzitter Tom Everaet. Dit gebeurde in samenwerking met ondervoorzitster Lore Verstraete, die al enkele jaren danste bij een andere rolstoeldansclub. Sinds september 2012 organiseren ze rolstoeldanslessen in de regio van Poperinge. “De lessen worden in het bijzonder gegeven aan mensen met een fysieke beperking, maar ook voor mensen zonder beperking kan dit een leuke uitdaging zijn. Wij zorgen ervoor dat verschillende muziekgenres en dansstijlen aan bod komen. Onze vaste locatie is OC Rookop in Reningelst. We willen mensen met en zonder beperking samenbrengen door middel van een aantal aspecten zoals bewegen op muziek, sporten, plezier beleven en sociale contacten leggen. Momenteel tellen we 21 leden. Met de opbrengst van de Lichtjesloop willen we een nieuwe muziekbox kopen en hopelijk kunnen we ook nog een beetje de kosten dekken van onze busreis voor de nationale dansdag op 14 november volgend jaar”, klinkt het bij rolstoeldansgroep Duo.

Meer info op de Facebookpagina ‘Lichtjesloop’ of op www.rolstoeldansduo.be. Financiële giften zijn mogelijk via BE38 0012 4659 3072 met vermelding van Lichtjesloop.