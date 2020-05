Tweede inspraakronde masterplan Vroonhofsite via livesessie Laurie Bailliu

27 mei 2020

14u59 0 Poperinge De tweede inspraakronde over het masterplan van de Vroonhofsite zal op maandag 22 juni georganiseerd worden via een livesessie. Er komt ook een kleine expo in de gotische zaal van het stadhuis van 25 juni tot en met zaterdag 27 juni.

Het studiebureau VELD en de stad werkten de voorbije maanden aan de opmaak van het masterplan voor de Vroonhofsite. “De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari, vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met zijn experten zelf de basis voor het voorstel, dat nu op tafel ligt. De bedoeling is om via een tweede inspraakronde het brede publiek te informeren over het actuele voorstel en desgevallend bijsturingen uit te voeren”, zo wordt gecommuniceerd vanuit de stad.

De tweede inspraakronde bevat vier mogelijkheden om het plan te leren kennen en opmerkingen of suggesties te formuleren. “Op maandag 22 juni is er om 19 uur een livesessie voor het brede publiek. Leden van het schepencollege en het studiebureau lichten uitvoerig het huidige plan toe, zowel mondeling als met de nodige plannetjes en schetsen. Iedereen kan deze live voorstelling gemakkelijk online volgen en chatten met de organisatoren. Meer praktische info over deze live sessie volgt via de stedelijke website en de digitale stadskanalen.”

Kleine expo

De live sessie wordt opgenomen en blijft de dagen en weken nadien ter beschikking op de stedelijke website. Reacties zijn via mail mogelijk tot eind juni. “In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14 - 20 uur), vrijdag 26 juni (9 - 12 uur en 14 - 18 uur) en zaterdag 27 juni (9 - 12 uur) een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel. Een deskundige geeft desgewenst commentaar en noteert bemerkingen vanuit het publiek. Uiteraard worden de nodige coronamaatregelen genomen.

Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een (onderbouwd) advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering. De bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. De stad plant de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020, als deze timing en werkwijze lukt.