Turnleraar die leerlingen filmt in kleedkamer van zwembad, krijgt 12 maanden met uitstel: “Ik heb nooit iemand willen kwetsen” Man was in 2005 al veroordeeld voor bezit van kinderporno Christophe Maertens

16 januari 2020

10u11 4 Poperinge Een turnleraar uit Poperinge is door de rechter in Ieper veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor voyeurisme. De man filmde leerlingen in een kleedhokje van het zwembad van Poperinge. De man is voor vijf jaar zijn rechten kwijt, wat wil zeggen dat hij geen les meer mag geven aan minderjarigen. “We kunnen leven met dit vonnis”, zeggen de ouders van een van de slachtoffers.

J.L., die trouwens in 2005 al opschorting van straf had gekregen voor het bezit kinderporno, gaf les in de Sint-Bertinusschool in Poperinge en ging regelmatig met leerlingen naar het zwembad. Op 2 april 2019 werd hij betrapt door een 17-jarige meisje. Terwijl ze haar haren aan het kammen was, merkte ze pots dat er een lens op haar gericht was. Toen ze de deur van de kleedkamer opende, stond ze oog in oog met de leerkracht.

Administratief werk

Het tienermeisje klopte aan bij de directie, maar die kon het verhaal maar moeilijk geloven. De vader van het meisje geloofde zijn dochter wel en diende klacht in. Dat was voor de school voldoende reden om de leerkracht te ontslaan, weliswaar met behoud van wedde. Na de klacht wilde de politie een huiszoeking bij de man uitvoeren, maar kreeg niet meteen toestemming. Dat gaf de leerkracht de gelegenheid filmpjes op zijn laptop en gsm te wissen. Toen de speurders dan toch het materiaal van de leerkracht konden onderzoeken, troffen ze niets meer aan. Een paar dagen later gebruikte de politie een andere methode en toen kon ze wel 21 filmpjes met bezwarend materiaal recupereren. De leerkracht ontkende aanvankelijk in alle toonaarden. “Hij probeerde zelfs andere leerkrachten voor zijn kar te spannen om zijn onschuld aan te tonen”, zei een afgevaardigde van de school op de rechtbank. “Die man hoort niet thuis op een school.”

Zware schok

De rechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde de leerkracht tot twaalf maanden cel met uitstel. De leerkracht zal zich ook aan enkele voorwaarden moeten houden. Zo werd een contactverbod opgelegd met het meisje. Ook is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet, wat wil zeggen dat hij geen les meer mag geven aan minderjarigen. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.250 euro betalen en aan de school 250 euro.

De ouders van het meisje kunnen leven met de uitspraak van de rechtbank. “We vinden het belangrijk dat de rechter een contactverbod oplegt”, reageert meester Marjan Vandamme. “Vooral het feit dat hij aanvankelijk alles probeerde te verdoezelen, was zwaar om dragen voor mijn cliënte. Het was belangrijk dat ze als slachtoffer werd erkend. Het was voor haar een zware schok te moeten vaststellen dat haar leerkracht haar dat aangedaan had. Het heeft een diepe indruk nagelaten.”

Excuses

“Mijn cliënt beseft wat hij gedaan heeft en zal nooit meer lesgeven”, vertelt meester Hans Beerlandt, die de leerkracht verdedigde. De leraar bood tijdens het proces zijn excuses aan, ook voor het feit dat hij alles in eerste instantie ontkend had. “Ik was in paniek. Ik wou hulp zoeken, maar ik durfde niet. Het was nooit mijn bedoeling iemand te kwetsen.” De leerkracht is zich ondertussen aan het omscholen tot bouwkundig tekenaar.